Matteo Berrettini ha vinto il suo primo match al Roland Garros 2026, battendo Fucsovics in tre set. L'incontro si è concluso con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. La vittoria permette al tennista italiano di avanzare al secondo turno del torneo. La partita si è giocata sulla terra battuta di Parigi, con Berrettini che ha mostrato segnali di miglioramento dopo le recenti difficoltà.

Comincia con una vittoria importante il cammino di Matteo Berrettini al Roland Garros 2026. Serviva un successo per sbloccarsi e scacciare via un po’ di ansie e timori al romano, che ha perso il primo set quest’oggi, ma ha poi rimontato l’ungherese Marton Fucsovics, vincendo con il punteggio di 6-7 7-5 6-1 6-2 dopo tre ore e nove minuti di gioco. Al prossimo turno per Berrettini ci sarà una sfida decisamente stimolante contro il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 e che potrebbe anche giocarsi su uno dei campi principali dello Slam parigino. Berrettini ha chiuso il match con 14 ace contro i 3 dell’ungherese, riuscendo a vincere il 79% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 68% di Fucsovics. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matto Berrettini si sblocca! Importante vittoria su Fucsovics all’esordio del Roland Garros

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