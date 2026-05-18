Quando gioca Sinner al Roland Garros | quanti giorni di recupero ha Jannik dopo la vittoria a Roma
Dopo aver vinto a Roma, Jannik Sinner avrà sette giorni di recupero prima di scendere in campo al Roland Garros. L’esordio del tennista italiano è previsto tra la fine della prossima settimana, tra domenica e martedì. La pausa tra i due tornei permette di prepararsi per il secondo torneo del Grande Slam della stagione. La partecipazione di Sinner al torneo parigino è confermata, e il suo debutto è programmato nel primo turno.
Dopo la vittoria a Roma, Jannik Sinner avrà una settimana di tempo prima del Roland Garros: il suo esordio avverrà tra domenica e martedì prossimo. L'obiettivo è recuperare al meglio dagli sforzi dell'ultima striscia di partite e tornei vinti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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