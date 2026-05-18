Quando gioca Sinner al Roland Garros | quanti giorni di recupero ha Jannik dopo la vittoria a Roma

Dopo aver vinto a Roma, Jannik Sinner avrà sette giorni di recupero prima di scendere in campo al Roland Garros. L’esordio del tennista italiano è previsto tra la fine della prossima settimana, tra domenica e martedì. La pausa tra i due tornei permette di prepararsi per il secondo torneo del Grande Slam della stagione. La partecipazione di Sinner al torneo parigino è confermata, e il suo debutto è programmato nel primo turno.

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