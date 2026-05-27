Durante le recenti elezioni amministrative, si è diffusa la notizia che il numero di candidate donne fosse diminuito nelle liste. Tuttavia, analizzando i dati, si scopre che le donne non sono sparite dalle liste, ma la loro presenza si è ridotta in alcuni casi specifici. La narrazione di un calo generale si basa su esempi isolati, senza una diminuzione complessiva significativa.

Chi ha perso le amministrative? "Hanno perso le donne" (Corriere) ossia "Il rosa perde quota" nel "più grave divario di genere degli ultimi cinque anni" (Huffington Post) e senza contare che Meloni, Schlein e alcune sindache stanno illudendo che la politica sia più femminile di quanto sia (L'Espresso). Questi articoli sono tutti scritti da donne, ci limitiamo a registrarlo, così come registriamo che i dati sono veri: tra gli 86 candidati sindaco le donne erano solo 9, quota più bassa dal 2021; nei capoluoghi rilevanti la sproporzione è stata imbarazzante per tutti: due donne nel campo progressista e una nel centrodestra, insomma nessuno può mettersi in cattedra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meno donne nelle liste? Falso problema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cold Campus Heartthrob Rejects 100 Girls, But Falls For A Girl Quietly Cleaning Windows!

Notizie e thread social correlati

Partito liberaldemocratico Salerno per Zambrano: "Meno sprechi, meno debito, meno Irpef. E basta seggi nelle scuole"Il partito liberaldemocratico di Salerno propone una serie di interventi con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, abbassare il debito pubblico e...

«Non solo una questione di genere»: non è un problema delle donne. È un problema vostroIn una serata nella Sala Convegni della Chiesa San Biagio di Forino, si discute di un tema che coinvolge più aspetti di una semplice questione di...

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida; Alle elezioni comunali hanno perso le donne: solo 9 le candidate su 86 nei 18 capoluoghi di provincia e solo una eletta, ad Andria; Donne in Comune: un mese di dati sulla rappresentanza femminile nei 26 comuni al voto nella provincia di Napoli; V municipio, Caliste lancia la lista civica: Valigia vuota da riempire con i cittadini.

Pensieri di una Madre che condivido con voi. Le donne di allora vivevano la gravidanza in modo molto diverso. E per allora non intendo nemmeno così tanto tempo fa. Diverso, non perché fosse più facile, non perché non ci fossero preoccupazioni, ma per x.com

Cerco liste focalizzate sulle donne come questa reddit

Malattia di Fabry, sintomi meno specifici e diagnosi difficile nell' 80% delle donne portatriciLa malattia di Fabry, a lungo considerata soprattutto maschile, colpisce in modo significativo anche le donne. Circa l'80% delle portatrici di questa patologia genetica rara sviluppa sintomi meno ... ansa.it