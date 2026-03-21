Non solo una questione di genere | non è un problema delle donne È un problema vostro

In una serata nella Sala Convegni della Chiesa San Biagio di Forino, si discute di un tema che coinvolge più aspetti di una semplice questione di genere. La discussione evidenzia come le problematiche affrontate siano condivise e non limitate a un solo gruppo. La sala si riempie di persone pronte ad ascoltare e confrontarsi su un argomento che riguarda tutti.

A Forino, avvocati, magistrati e parroci si riuniscono per dire ciò che la politica non osa: questo Paese ha un problema culturale, non solo giuridico FORINO — Ci sono sere in cui i luoghi parlano prima delle persone. Questa è una di quelle sere. La Sala Convegni della Chiesa San Biagio di Forino. Un paese dell'Irpinia. Non Roma, non Milano, non i palazzi del potere dove si fanno i convegni e si distribuiscono le locandine patinate. Qui. In una comunità che ha scelto di guardarsi in faccia e di fare una cosa scomoda: nominare il problema. Violenza di genere. Tre parole. Tre parole che pesano tonnellate e che troppo spesso vengono pronunciate sottovoce, archiviate in una statistica, spente in un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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