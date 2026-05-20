Sicuri di conoscere tutto su Cher? La cantante e attrice compie 80 anni il 20 maggio e festeggia anche una carriera straordinaria piena di grandi successi
Il 20 maggio, la cantante e attrice celebra il suo 80º compleanno, segnando una carriera che ha attraversato decenni di musica e cinema. Con una serie di successi che spaziano dagli anni ’60 a oggi, Cher si è affermata come una delle artiste più riconoscibili nel panorama internazionale. Nonostante l’età, ha dichiarato di non apprezzare l’idea di invecchiare, senza entrare troppo nel dettaglio delle sue opinioni. La sua lunga carriera è costellata di premi e riconoscimenti, testimonianza di un percorso artistico ricco e vario.
I nvecchiare non le piace, Cher non ha dubbi sull’argomento. Lo ha ammesso senza troppi giri di parole lo scorso anno, nel corso di un’intervista con Gayle King a CBS Morning: «Odio invecchiare», disse secca alla conduttrice, specificando come l’età non le abbia nemmeno regalato la saggezza che di solito si associa agli anni che passano. Oggi che compie 80 anni (è nata il 20 maggio 1946) probabilmente non ha cambiato idea, ma è indubbio che per lei gli anni sono solo un numero. Cher in prima fila a Parigi: accanto a sé il fidanzato toy boy Alexander Edwards X Leggi anche › Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman Cher, gli esordi. È stato chiaro all’ultimo Met Gala, dove ha sfilato sul red carpet in total look black tra tulle e trasparenze e una chioma biondo platino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
TOP 10 Greatest Hits by Cher.
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