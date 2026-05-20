Sicuri di conoscere tutto su Cher? La cantante e attrice compie 80 anni il 20 maggio e festeggia anche una carriera straordinaria piena di grandi successi

Il 20 maggio, la cantante e attrice celebra il suo 80º compleanno, segnando una carriera che ha attraversato decenni di musica e cinema. Con una serie di successi che spaziano dagli anni ’60 a oggi, Cher si è affermata come una delle artiste più riconoscibili nel panorama internazionale. Nonostante l’età, ha dichiarato di non apprezzare l’idea di invecchiare, senza entrare troppo nel dettaglio delle sue opinioni. La sua lunga carriera è costellata di premi e riconoscimenti, testimonianza di un percorso artistico ricco e vario.

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