Memo Remigi oggi compie 88 anni | una vita e una carriera straordinarie

Oggi Memo Remigi compie 88 anni. La celebrazione avviene nel giorno del suo compleanno, con il mondo della musica e della televisione che ricorda la sua carriera. Non sono previste cerimonie pubbliche o eventi ufficiali. La notizia viene riportata senza commenti aggiuntivi o analisi, limitandosi ai fatti relativi al suo compleanno e alla sua attività professionale.

Memo Remigi compie oggi, 27 maggio, 88 anni, e il mondo della musica e della televisione festeggia il compleanno di un grande interprete della canzone italiana che poi, nella seconda parte della sua carriera ormai 60ennale, si è anche parzialmente ‘reinventato’ come personaggio televisivo, ospite fisso in diverse trasmissioni della Rai e non solo. Nato nel 1938 a Erba e cresciuto a Como, è da sempre uno dei simboli della canzone lombarda, fin dal suo primo e più grande successo, nel 1965, con ‘Innamorati a Milano’. Negli anni successivi si mostra subito tra i migliori anche come autore: compone la musica di ‘Io ti darò di più’, portata al Festival di Sanremo con grande successo da Orietta Berti e Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Memo Remigi il 27 maggio compie 88 anni e ne festeggia sessanta di carriera pubblicando Sapessi com'è strano, il nuovo album x.com

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