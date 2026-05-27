Meloni sfida all?Europa | Faccia meno ma meglio La mossa anti-burocrazia

Durante un evento di Confindustria, il presidente ha risposto con un sorriso quando le è stato chiesto se la sua iniziativa contro la burocrazia fosse un successo. Ha commentato che la situazione si è risolta positivamente, aggiungendo che ora si punta a fare meno ma più efficacemente. La conversazione si è svolta sul palco, con il pubblico presente che ha ascoltato le sue parole.

ROMA È andata bene, presidente? «Be sì, menomale.». Lascia il palco dell'assemblea di Confindustria tirando un sospiro di sollievo Giorgia Meloni. Incassa il lungo applauso finale degli imprenditori, il grazie sussurrato nell'orecchio dal numero uno degli industriali Emanuele Orsini e la stretta di mano convinta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ascoltato i 36 minuti del suo intervento senza mai smarrire l'attenzione, vivace negli occhi cerulei. Meloni, sfida all’Europa: «Faccia meno, ma meglio» Meloni scende dal palco incerta sul tacco 12, complice la tensione di un appuntamento che è anche la cartina di tornasole dei suoi 4 anni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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