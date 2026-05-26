Durante un'assemblea di Confindustria, il presidente del consiglio ha chiesto all'Europa di ridurre la burocrazia e di farlo in modo più efficace. Ha anche proposto di creare un progetto condiviso per semplificare le procedure amministrative in Italia, puntando a una riforma profonda. La richiesta è stata presentata come una risposta alle difficoltà che le imprese incontrano con gli attuali sistemi burocratici.

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Giorgia Meloni incalza l'Europa e propone un "cantiere comune contro la burocrazia in Italia" all'assemblea di Confindustria, "per arrivare a una riforma radicale". "Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare gli utenti", ha detto la premier rivolgendoun ringraziamento "per aver riconosciuto gli sforzi che il governo ha fatto in questi anni per rimettere al centro il lavoro, l'impresa, la produzione". "Non lo considero scontato, in una nazione nella quale il dibattito tende spesso a scivolare nello scontro ideologico, a esaurirsi nella tifoseria e al merito dei problemi e delle soluzioni si finisce per non dedicare mai lo spazio che meriterebbe", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Confindustria, Meloni: "Ue faccia meno e meglio". E propone un "cantiere comune contro la burocrazia in Italia"

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