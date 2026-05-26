Il governo italiano ha chiesto all’Europa di ridurre le iniziative e di migliorarne l’efficacia. La richiesta è stata espressa in un intervento ufficiale, senza specificare quali settori o programmi dovrebbero essere coinvolti. La posizione viene presentata come un’esigenza di maggiore efficienza e di concentrazione sulle priorità. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a possibili modifiche o a eventuali accordi futuri.

ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo un'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa: l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli, chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perchè siamo in un tempo in cui la velocità di reazione è fondamentale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria. “Serve un cambio di passo sulla competitività, la semplificazione deve essere il nostro mantra”, ha aggiunto. “Noi oggi viviamo nell'epoca delle policrisi, che creano una spirale che impatta, con una forza estrema sull'intero ecosistema globale, nella policrisi instabilità e incertezza non sono una eccezione, diventano la regola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni “L'Europa faccia meno e lo faccia meglio”

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Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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