Il governo italiano afferma di essere primo in Europa nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con scadenza il 30 giugno. Il Financial Times ha invece criticato il piano, definendolo un fallimento in termini di stimolo all’economia. La rivendicazione del governo si basa sui dati di avanzamento e realizzazione delle misure previste dal piano. Nessuna delle due parti ha fornito dettagli sui criteri di valutazione o sui risultati economici concreti.

Il governo rivendica il “ primato europeo” nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza il 30 giugno. Quello dell’attuazione del Pnrr “non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all’altezza del compito”, ha detto Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all’evento “ L’Italia del Pnrr ”, ricordando i “ 166 miliardi di euro ricevuti”, i “ 416 traguardi raggiunti” e i “660mila progetti finanziati di cui 550mila conclusi e circa 100mila in fase avanzata di realizzazione”. Ma solo ieri il Financial Times ha dedicato un articolo al flop del piano italiano sul fronte degli effetti macroeconomici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Primato europeo dell’Italia sul Pnrr”. Il Financial Times: “Il piano che doveva spingere l’economia è stato un fallimento”

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MELONI: L'ITALIA CONSOLIDA PRIMATO COL PNRR IN EUROPA

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