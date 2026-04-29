Il governo ha annunciato che con il pagamento della nona quota del PNRR, l’Italia si conferma come il paese europeo che ha ottenuto i migliori risultati e ha destinato più risorse all’attuazione del piano. Questa fase permette di consolidare la posizione nel quadro europeo, evidenziando il progresso nel rispetto delle scadenze e nell’utilizzo dei fondi stanziati. La notizia è stata comunicata in un contesto di attenzione alle misure di investimento messe in atto.

L’Italia rafforza la propria posizione in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È quanto sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando l’approvazione del pagamento della nona rata del PNRR, legata al conseguimento di 50 obiettivi. Secondo quanto dichiarato dalla premier, il nuovo via libera rappresenta un passaggio significativo nel percorso di attuazione del piano, consentendo al Paese di consolidare il primato europeo sia per risorse ricevute sia per risultati raggiunti. “Con l’approvazione del pagamento della nona rata – ha affermato Meloni – l’Italia consolida il primato europeo nell’attuazione del PNRR per risorse ricevute e risultati raggiunti”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - PNRR, Meloni: “Con la nona rata l’Italia consolida il primato europeo per risultati e risorse”

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