L' affondo di Meloni all' Ue gigante burocratico | fare meno e meglio per difenderci dalla crisi
L'Ue deve "fare meno e meglio", smettere di essere "un gigante burocratico". Deve garantire all'Italia sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari, perché "la difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese" dagli effetti della crisi iraniana. Giorgia Meloni parla all'assemblea di Confindustria, a Roma, ma i suoi affondi sono rivolti a Bruxelles, che a giorni - forse il 3 giugno - replicherà alla sua lettera inviata a Ursula von der Leyen. Mentre alle imprese propone "di avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia", esortando i loro dirigenti a "non avere paura": "Siate coraggiosi e vi prometto che farò lo stesso". 🔗 Leggi su Feedpress.me
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