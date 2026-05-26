Meloni a Confindustria | cantiere comune per la riforma della burocrazia
Il governo ha annunciato un accordo con Confindustria per riformare la burocrazia, con l’obiettivo di ridurre i tempi per le autorizzazioni aziendali. Sono stati individuati alcuni ostacoli legati alle norme europee che rallentano lo sviluppo delle imprese italiane. La proposta prevede semplificazioni e snellimenti procedurali, con un focus sulla revisione delle procedure autorizzative. Nessuna data precisa è stata comunicata sui cambiamenti.
? Punti chiave Come cambieranno i tempi per ottenere le autorizzazioni aziendali?. Quali norme europee bloccano concretamente la crescita delle imprese italiane?. Chi guiderà operativamente il tavolo tra governo e industriali?. Perché il coinvolgimento diretto degli utenti è la chiave della riforma?.? In Breve Metodologia prevede coinvolgimento diretto degli utenti finali per superare criticità strutturali.. Critica all'approccio europeo basato su eccessiva normativa e tecnocrazia sovranazionale.. Obiettivo riduzione tempi tecnici per autorizzazioni e semplificazione rapporti amministrativi.. Proposta mira a eliminare incrostazioni burocratiche che frenano tessuto produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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