Meloni all’assemblea di Confindustria sprint sul nucleare e un ‘patto’ per cambiare la burocrazia

La premier ha partecipato all’assemblea di Confindustria, annunciando un’accelerazione sul nucleare e proponendo un “patto” per ridurre la burocrazia. Ha parlato di un intervento immediato, con incontri previsti a breve, e di un impegno condiviso tra governo e imprese per semplificare le procedure. La discussione si è concentrata anche sulle misure per favorire l’energia e l’efficienza amministrativa.

(Adnkronos) – Sprint sul nucleare e un “patto” per sburocratizzare il Paese. Dalla Nuvola all’Eur, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l’azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell’intervento all’assemblea di Confindustria, una visione di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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