Durante l’assemblea di Confindustria, il presidente del Consiglio ha criticato l’Europa, definendola “un gigante burocratico”. Ha sottolineato che ci sono troppi passaggi amministrativi e poca attenzione a una visione strategica a lungo termine. La premier ha evidenziato come questa situazione ostacoli le imprese italiane, chiedendo un cambiamento nelle procedure e una maggiore efficacia nelle decisioni europee. La discussione si è concentrata sulla necessità di semplificare le regole e di puntare su obiettivi chiari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni: “L’Europa è diventata un gigante burocratico”. Nel corso dell’Assemblea di Confindustria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un duro affondo contro l’attuale struttura dell’Unione Europea, definendola “un gigante burocratico” incapace di sostenere davvero competitività e crescita economica. Aprendo il suo intervento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e agli imprenditori presenti in sala, Meloni ha sottolineato il ruolo centrale dell’industria italiana, non solo sul piano economico ma anche culturale e identitario. La premier ha ringraziato imprese e lavoratori italiani, attribuendo a loro il merito dell’immagine internazionale dell’Italia come patria del “bello, del buono e del ben fatto”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Assemblea Confindustria, Meloni attacca l’Europa: “Troppa burocrazia, poca visione strategica”

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