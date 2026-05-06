Pnrr l' ultimo miglio è di corsa In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro

Entro due mesi, Roma deve completare l’utilizzo di 150 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr, destinati a finanziare vari cantieri cittadini. La scadenza principale è fissata per il 30 giugno 2026, data entro la quale devono essere realizzati gli interventi previsti. I fondi europei sono gestiti direttamente dal Comune, che si sta concentrando sul rispetto di questo termine per finalizzare i lavori avviati.

Manca poco, i cantieri finanziati con fondi Pnrr devono essere portati a termine. Il 30 giugno 2026 ci sarà la prima scadenza importante per mettere a terra gli investimenti piovuti dall'Europa su Roma e gestiti direttamente dal Campidoglio. I fondi Pnrr per RomaRecentemente, la commissione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate PNRR Campania, l’ultimo miglio è decisivoIl PNRR Campania si avvicina alla fase conclusiva con una sfida che riguarda l’intero sistema territoriale. Leggi anche: Pnrr, Vinciguerra, esperto di fondi Ue: Ultimo miglio decisivo, per la Campania la sfida è l’attuazione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pnrr. Ganga: Pagamento nona rata conferma le buone performances del nostro Paese ma impegnarsi ora per percorrere l’ultimo miglio - CISL; Ex Monastero, si sblocca l’impasse: Sant'Elpidio, l’ultimo miglio per centrare il Pnrr; Terzo Valico dei Giovi: abbattuto l’ultimo diaframma a Novi Ligure; Tav Brescia-Verona all’ultimo miglio: a giugno via ai convogli prova. PNRR Cultura, l’ultimo miglio dei cantieri digitaliCon 540 progetti attivi e oltre 65 milioni di risorse digitali già prodotte, la digitalizzazione del patrimonio culturale entra nella fase finale. Permangono i dubbi legati alla sostenibilità tecnolog ... ilsole24ore.com Ex Monastero, si sblocca l’impasse:Sant'Elpidio, l’ultimo miglio per centrare il PnrrSANT’ELPIDIO Un nuovo incarico a un’impresa locale per portare a conclusione i lavori e rispettare le scadenze del Pnrr. Nei giorni scorsi l’ufficio tecnico comunale ha ... corriereadriatico.it A Napoli si è tenuto il meeting conclusivo del progetto PNRR dedicato alla salute del cuore nelle persone con diabete. Al centro della ricerca: il tessuto adiposo epicardico, cioè il grasso che circonda il cuore Cosa abbiamo fatto Studiato più a fondo co - facebook.com facebook Una delle (poche) riforme strutturali rimaste nel Pnrr era questa: acquistare i treni Intercity e regionali e affittarli, con gare pubbliche, agli operatori privati più efficienti. Più concorrenza, più efficienza, più puntualità. Proprio nel settore più vicino ai cittadini, i treni x.com