Pnrr l' ultimo miglio è di corsa In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro

Da romatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro due mesi, Roma deve completare l’utilizzo di 150 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr, destinati a finanziare vari cantieri cittadini. La scadenza principale è fissata per il 30 giugno 2026, data entro la quale devono essere realizzati gli interventi previsti. I fondi europei sono gestiti direttamente dal Comune, che si sta concentrando sul rispetto di questo termine per finalizzare i lavori avviati.

Manca poco, i cantieri finanziati con fondi Pnrr devono essere portati a termine. Il 30 giugno 2026 ci sarà la prima scadenza importante per mettere a terra gli investimenti piovuti dall'Europa su Roma e gestiti direttamente dal Campidoglio. I fondi Pnrr per RomaRecentemente, la commissione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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