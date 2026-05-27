Durante un intervento all’assemblea di Confindustria a Roma, il primo ministro ha chiesto all’Unione Europea di ridurre l’ampiezza delle sue iniziative, puntando a migliorare l’efficacia. Ha inoltre sottolineato la necessità di tutelare le famiglie e le imprese italiane, senza specificare ulteriori dettagli o azioni concrete. La dichiarazione si è concentrata su un appello a un approccio più mirato da parte delle istituzioni europee.

Dal palco dell’assemblea di Confindustria a Roma, Giorgia Meloni manda un messaggio diretto a Bruxelles. La premier chiede flessibilità sull’energia come per le spese militari e rilancia su burocrazia e nucleare. L’Unione europea, dice, deve “fare meno e meglio” e smettere di comportarsi da “gigante burocratico”. Il suo appello arriva mentre si attende la risposta alla lettera inviata a Ursula von der Leyen, attesa nei prossimi giorni. Il nodo centrale è la crisi energetica legata alle tensioni con l’Iran. Per la premier, l’Italia deve avere la stessa flessibilità concessa per le spese militari anche sugli investimenti contro il caro energia. “La difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Meloni a Confindustria: “L’Ue faccia meno e meglio, difendiamo famiglie e imprese”

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CONFINDUSTRIA, MELONI: LUE faccia meno e meglio. Sul nucleare: Legge delega entro lestate

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