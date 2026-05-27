Andrii Melnyk, storico e leader dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), ha scritto un saggio in cui analizza le figure di Stepan Bandera e Roman Shukhevych, considerate simboli della resistenza ucraina. Nel testo, Melnyk discute le controversie legate alla loro figura, evidenziando come siano stati associati a episodi di violenza e di collaborazionismo con le forze naziste durante la Seconda guerra mondiale. La pubblicazione si concentra sui fatti storici e sulle interpretazioni di questi personaggi nel contesto della storia ucraina.

Di Andrii Melnyk, storico leader dell’ Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), succeduto nel 1939 al fondatore del movimento, Yevhen Konovalets, si è tornato a parlare in questi giorni perché, con una cerimonia ufficiale, lunedì 25 maggio, i suoi resti, insieme a quelli della moglie Sofiia sono stati riportati in Ucraina dal Lussemburgo, dove giacevano da metà degli Anni 60, e sepolti nel memoriale militare nazionale (dedicato ai soldati uccisi durante le invasioni russe dell’Ucraina), inaugurato lo scorso anno nella regione di Kyiv. Presente alla cerimonia anche il presidente Volodymyr Zelensky, che, sottolineando il valore simbolico... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Melnyk e Bandera: le ombre della storia ucraina

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