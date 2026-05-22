garlasco la tragica storia di alberto stasi e le ombre sulla sua condanna

Il 7 maggio 2026, la Procura ha presentato le conclusioni di una nuova inchiesta sul caso di Garlasco, che riguarda l’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007. Secondo i documenti ufficiali, un uomo, amico del fratello della vittima, viene indicato come l’unico responsabile dell’omicidio. La vittima è stata trovata morta nella sua abitazione di famiglia nella provincia di Pavia, e questa nuova indagine ha portato a una revisione delle responsabilità finora attribuite.

Il 7 maggio 2026, la Procura ha depositato le conclusioni della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, viene indicato come unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, in provincia di Pavia. Sempio era stato iscritto nel registro degli indagati nel marzo 2025, con l’accusa di concorso in omicidio, a 18 anni dal fatto. Nuovi esami sui reperti, impronte rilevate sul muro accanto al corpo e testimonianze mai del tutto valorizzate nelle indagini originarie hanno convinto gli inquirenti a riaprire il caso. Nel frattempo, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione nel dicembre 2015, sta ancora scontando la sua pena nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Panorama.it

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