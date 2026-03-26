Dal 26 al 29 marzo, il teatro Bobbio ospiterà lo spettacolo ispirato a Moby Dick, con Moni Ovadia nel ruolo del capitano Achab. La rappresentazione è stata annunciata come un evento in programma per questa settimana. La produzione si svolgerà nel teatro situato in città, con spettacoli che dureranno più giorni consecutivi.

Moby Dick con Moni Ovadia nel ruolo del capitano Achab andrà in onda al teatro Bobbio dal 26 al 29 marzo. Il palcoscenico si trasforma nel ponte del Pequod, il vascello maledetto su cui si consuma la famosa lotta tra l'uomo e l'abisso. In questa imponente produzione firmata dal Centro Teatrale Bresciano insieme al Teatro Quirino e alla Compagnia Molière, il capolavoro di Herman Melville, rivive nell'adattamento di Micaela Miano. La regia di Guglielmo Ferro orchestra un’esperienza unica dove la narrazione teatrale abbandona ogni porto sicuro per avventurarsi nei territori della tragedia shakespeariana, trasformando la caccia alla balena bianca in una discesa agli inferi della coscienza umana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Moni Ovadia al Bobbio con Moby Dick: un viaggio nell'abisso

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