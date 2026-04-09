Dopo la decisione della Cassazione di accogliere i ricorsi degli avvocati difensori, quattro persone, attualmente detenute in regime di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo, sono al centro di una serie di minacce rivolte al quotidiano. Tra gli insulti, sono stati utilizzati termini come

La Cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. A minacciare nella notte la nostra giornalista Giulia Sorrentino e il direttore Tommaso Cerno è stato uno degli appartenenti al giro di Hannoun, Amir Abdaljawwad. In una storia, taggando appositamente la nostra cronista ha scritto: “Spero proprio di vedere la tua espressione e quella dei tuoi amici nazisti, dopo che tutte le vostre prove sono state scartate. Ti suggerisco un modo per trarre vantaggio da questi e dalle pagine dei vostri giornali: potrebbero essere utili per pulirsi il cu$$$o”, scrive allegando il post in cui si spiegava quanto fosse per loro positivo il parere della Consulta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun da parte dei suoi uomini : "Nazisti e sionisti"

Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti”La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di...

Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti, ora vedrete!”La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di...

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Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: Nazisti e sionistiDopo la decisione della Cassazione arrivano attacchi al nostro quotidiano. Il direttore Cerno: Violenti coperti dalla sinistra pro Iran, continueremo la nostra battaglia contro terroristi islamisti e ... msn.com

Terrorismo, la decisione della Cassazione su Mohammad HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame. In attesa di una nuova pronuncia, Hannoun resta in carcere a Terni. Motivazione entro 30 giorni ... ilgiornale.it

Sconfitta dei pm genovesi in Cassazione. Il Pro Pal Mohammad Hannoun, 64 anni, da tempo abitante a Ceranesi, resta però in carcere a Terni in attesa di una nuova pronuncia dei giudici di un’altra sezione del Tribunale del Riesame - facebook.com facebook