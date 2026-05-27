Un accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti potrebbe portare alla revoca del blocco dello Stretto di Hormuz. Teheran mira a ripristinare i livelli di traffico navale prima delle tensioni. La bozza prevede un possibile allentamento delle restrizioni e una riapertura delle rotte marittime. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma le parti discutono su un'intesa che potrebbe influenzare la navigazione nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran punta al ritorno del traffico navale ai livelli precedenti alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso i dettagli di una nuova bozza di accordo tra Washington e Teheran che potrebbe segnare una svolta nelle tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio iraniano e a revocare il blocco navale imposto ai porti dell’Iran. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare entro 30 giorni il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti al conflitto. La gestione del passaggio delle navi avverrebbe in collaborazione con l’Oman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, bozza d’intesa tra Iran e Usa: possibile stop al blocco di Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medio oriente, tensione Iran-Usa coinvolge Israele. Restrizioni per Ramadan

Notizie e thread social correlati

Medio Oriente, Trump: "L'Iran è al collasso con Hormuz chiuso". Teheran: "Usa tolgano il blocco e negozieremo"Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a intensificarsi nel Medio Oriente, con il presidente americano che afferma che l’Iran sta collassando...

Accordo Usa-Iran: dal nucleare allo Stretto di Hormuz. Cosa prevede la bozza dell’intesaUna bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran riguarda il nucleare e lo Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Medio Oriente, Teheran: ricevuta la proposta Usa, stiamo valutando; Medio Oriente: cessate il fuoco e Hormuz aperto, la bozza dell'intesa Usa-Iran; Memorandum di Islamabad, la TV di Stato iraniana presenta una bozza d’intesa tra USA e Iran; Trump: Accordo negoziato in larga parte.

MEDIO ORIENTE | Tv iraniana: nella bozza fine del blocco Usa di Hormuz e transito ai livelli pre-guerra. Entro 30 giorni, lo Stretto gestito con Oman. L'intesa passerà al Consiglio sicurezza Onu #ANSA x.com

Medio Oriente Iran: tv, in bozza via blocco USA da Hormuz, transito da pre-guerraLa tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al ... bluewin.ch

Medio Oriente, Tv iraniana: nella bozza fine del blocco Usa di Hormuz e transito ai livelli pre-guerra- LiveblogEntro 30 giorni, lo Stretto gestito con Oman. L'intesa passerà al Consiglio sicurezza Onu. Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas (ANSA) ... ansa.it