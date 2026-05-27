Medio Oriente bozza d’intesa tra Iran e Usa | possibile stop al blocco di Hormuz

Da dayitalianews.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti potrebbe portare alla revoca del blocco dello Stretto di Hormuz. Teheran mira a ripristinare i livelli di traffico navale prima delle tensioni. La bozza prevede un possibile allentamento delle restrizioni e una riapertura delle rotte marittime. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma le parti discutono su un'intesa che potrebbe influenzare la navigazione nella regione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran punta al ritorno del traffico navale ai livelli precedenti alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso i dettagli di una nuova bozza di accordo tra Washington e Teheran che potrebbe segnare una svolta nelle tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio iraniano e a revocare il blocco navale imposto ai porti dell’Iran. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare entro 30 giorni il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti al conflitto. La gestione del passaggio delle navi avverrebbe in collaborazione con l’Oman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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