Medio Oriente Trump | L' Iran è al collasso con Hormuz chiuso Teheran | Usa tolgano il blocco e negozieremo

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a intensificarsi nel Medio Oriente, con il presidente americano che afferma che l’Iran sta collassando a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Teheran risponde chiedendo la revoca delle sanzioni per avviare negoziati. I colloqui tra le due nazioni, che erano programmati per oggi, sono stati cancellati, mentre il governo statunitense ha deciso di prolungare la tregua fino a quando verrà presentata una nuova proposta dall’Iran.

Saltano i colloqui Usa-Iran previsti per per oggi. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza sempre oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro". Dopo una giornata avvolta nell'incertezza, il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad - inizialmente dato solo come temporaneamente sospeso - è stato "rinviato a tempo indeterminato", scrive Axios citando fonti Usa. "La proroga del cessate il fuoco - è l'opinione di Teheran - è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa". Teheran, "Usa tolgano il blocco e noi negozieremo a Islamabad" "Gli Stati Uniti devono cessare la loro 'violazione del cessate il fuoco' prima di qualsiasi nuovo ciclo di negoziati".🔗 Leggi su Feedpress.me

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