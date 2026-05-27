La Cina si propone di diventare un nuovo centro globale, con ruoli di mediatore di conflitti, attore politico e hub commerciale. Nel frattempo, i negoziati tra Stati Uniti e Iran stanno evidenziando il ruolo di mediazione del Pakistan, che si impegna nel facilitare le trattative tra le parti.

L’accelerazione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran sta mettendo in luce la capacità di mediazione del Pakistan. Un ruolo che sarebbe però stato impensabile senza una spinta da parte della Cina. Se due indizi fanno una prova, due coincidenze vanno sottolineate: la prima, gli spiragli di luce diplomatici che si stagliano all’orizzonte sono apparsi pochi giorni dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump a Pechino; la seconda, di ritorno dall’Iran il generale pachistano Asim Munir ha fatto tappa in territorio cinese, dove si è unito al primo ministro di Islamabad Shehbaz Sharif in visita ufficiale nella Repubblica Popolare. Nelle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mediatore di conflitti, punto di riferimento politico e crocevia commerciale: così la Cina vuole diventare il nuovo centro del mondo

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No Shots Fired, Big Win How This NATO Nation Turned US, Iran Conflict Into Strategic Advantage Play

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