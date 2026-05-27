Mediaset lancia il festival dell’anno | ecco i dettagli dell’evento

Mediaset annuncia il lancio del suo festival più grande, con date e location ancora da definire. L’evento coinvolgerà numerosi artisti e figure del mondo dello spettacolo, con spettacoli, concerti e ospiti speciali. La società ha confermato che sarà trasmesso in diretta televisiva e su piattaforme digitali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui programmi specifici o sui partner coinvolti. L’organizzazione sta lavorando per finalizzare tutti i dettagli nelle prossime settimane.

Il risultato promette uno show capace di unire spettacolo, musica e atmosfera estiva con quella cifra immediata e festosa che da sempre accompagna gli eventi musicali all’aperto. La manifestazione, prodotta da Radio Bruno, farà tappa a Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi, trasformando le piazze emiliane in grandi arene sotto le stelle dove il pubblico potrà vivere dal vivo il racconto sonoro dell’estate 2026. Accanto ai due conduttori ci sarà anche Enzo Ferrari, storica voce radiofonica chiamata a dare continuità e ritmo a un format che punta molto sul contatto diretto con il pubblico e sulla dimensione corale della musica. Sul palco... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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