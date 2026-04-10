Riparte da Siena il Festival dell’italiano Il contest della ’parola giovanile dell’anno’

Da Siena riprende il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia, in programma dal 21 al 24 aprile. L’evento quest’anno include la seconda edizione della gara dedicata alla “parola giovanile dell’anno”, realizzata in collaborazione con l’Accademia della Crusca e il Corriere della Sera. La manifestazione si svolge nel capoluogo toscano, con incontri e iniziative dedicate alla lingua italiana e alle varietà dialettali del Paese.

Torna il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia, a Siena dal 21 al 24 aprile, con la seconda edizione della ’parola giovanile dell’anno’, un’iniziativa sviluppata con l’ Accademia della Crusca e il Corriere della Sera. Il 21 aprile dalle 17 a Palazzo Pubblico il via del Festival, con direttore artistico Massimo Arcangeli: chi vorrà partecipare all’elezione della parola giovane potrà presentarsi nella Sala delle Lupe e registrare un piccolo video in cui dichiari la sua scelta, corredandola di una breve motivazione. La proposta di candidatura a parola giovanile per l’anno in corso farà entrare di diritto il proponente nella giuria incaricata di votare, dopo il 30 novembre 2026, le dieci parole più gettonate fino a quel momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparte da Siena il Festival dell’italiano. Il contest della ’parola giovanile dell’anno’ Torna il grande festival dedicato alla Carrà: il contest per i nuovi talenti riparte da SanremoLa grande novità di questa edizione è il lancio della Web tv di Rumore Bim Festival, una piattaforma scaricabile non solo su smartphone, ma su tutte... “Chill” è la parola giovane dell’anno per l’Accademia della Crusca. Ecco tutte le parole della Gen ZL’Accademia della Crusca ha scelto e, come spesso accade, lo ha fatto con un tempismo che sembra più sociologico che linguistico: la parola “giovane”... Argomenti più discussi: Riparte da Siena il Festival dell’italiano. Il contest della ’parola giovanile dell’anno’; Marco Massaia riparte da Sostanza, nuovo bistrot no frills a Palermo; Toscana, il mattone riparte: prezzi in crescita del 2,7% e Firenze vola con un +7,5%; Italian Opera in Siena, riparte la stagione: La tradizione lirica sposa la tecnologia. Pronti a ripartire! Dopo il turno di riposo la Stosa riparte dal PalaCorsoni, dove domani arriverà Arezzo! La presentazione https://www.virtus-siena.com/la-stosa-riprende-il-cammino-ospitando-arezzo/ #virtusisheart - facebook.com facebook