Sportivo dell’anno Evento sotto la Rocca Sul palco grandi ospiti Ecco tutti i premiati

L’evento dedicato allo sportivo dell’anno si è svolto sotto la Rocca e ha visto la partecipazione di numerosi giovani e appassionati. Sul palco si sono alternati vari ospiti, consegnando premi ai vincitori di diverse categorie. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha celebrato i risultati più rilevanti nel panorama sportivo locale, con premiati atleti e figure di rilievo nel settore. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione che ha coinvolto pubblico e partecipanti.

"Lo sportivo dell’anno" è un grande evento di sport e di giovani organizzato dal Comune. La manifestazione torna domani alle 21, all’Auditorium Crédit-Agricole, torna lo Sportivo dell’anno: saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle atlete, alle società sportive, ai volontari, alle volontarie e ai dirigenti che, nel corso del 2025 si sono particolarmente distinti. Ospiti della serata Eric Fantazzini Nazionale di bob e Jacopo Luchini Nazionale paralimpico di snowboard. Conduce Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai. Nel corso della serata saranno premiate, per la I Categoria – Squadre, la Ciclistica San Miniato-Santa Croce (squadra Giovanissimi), l’Etrusca Basket San Miniato (Divisione Regionale 2), la Folgore San Miniato (Serie D maschile) e la Canottieri San Miniato (Squadra Special Olympics).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sportivo dell’anno. Evento sotto la Rocca. Sul palco grandi ospiti. Ecco tutti i premiati Notizie correlate Leggi anche: Laureus: battuto Sinner, Alcaraz sportivo dell'anno. Premiati anche Psg, Sabalenka, Yamal e Norris Leggi anche: Venerdì 27 c'è l'attesissima serata cover: ecco la scaletta e la lista di tutti i duetti e gli ospiti sul palco. Bianca Balti co-conduttrice Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Laureus Awards 2026 su Sky: in corsa anche Sinner; Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards. Sinner battuto, tutti i premi assegnati; Gli Oscar dello sport che non interessano granché; Alcaraz batte Sinner (ma non a tennis): il verdetto. Sportivo dell’anno. Evento sotto la Rocca. Sul palco grandi ospiti. Ecco tutti i premiatiLunedì all’Auditorium Crédit-Agricole la manifestazione del Comune. Presenze d’eccezione quelle di Eric Fantazzini e Jacopo Luchini. Conduce Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai . lanazione.it Sportivo dell’anno, appuntamento a San Miniato con tanti ospitiIl 27 aprile, alle 21.00, all'Auditorium Crédit-Agricole, torna lo Sportivo dell'anno, la grande manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in ... gonews.it Caos arbitri, il giornalista sportivo Paolo Condò ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, ovvero quelle relative all’#Inter. Sono questioni molto serie che possono portare conseguenze" - facebook.com facebook Fossi il direttore di un quotidiano sportivo, la mia indole criminale mi farebbe titolare domattina a caratteri cubitali: NERAZZURRI IN B! Sottotitolo in piccolino, come le clausole delle assicurazioni: Il Pisa retrocede dopo un solo anno di A. Venderei 300.000 copi x.com