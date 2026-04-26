Sportivo dell’anno Evento sotto la Rocca Sul palco grandi ospiti Ecco tutti i premiati

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento dedicato allo sportivo dell’anno si è svolto sotto la Rocca e ha visto la partecipazione di numerosi giovani e appassionati. Sul palco si sono alternati vari ospiti, consegnando premi ai vincitori di diverse categorie. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha celebrato i risultati più rilevanti nel panorama sportivo locale, con premiati atleti e figure di rilievo nel settore. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione che ha coinvolto pubblico e partecipanti.

"Lo sportivo dell’anno" è un grande evento di sport e di giovani organizzato dal Comune. La manifestazione torna domani alle 21, all’Auditorium Crédit-Agricole, torna lo Sportivo dell’anno: saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle atlete, alle società sportive, ai volontari, alle volontarie e ai dirigenti che, nel corso del 2025 si sono particolarmente distinti. Ospiti della serata Eric Fantazzini Nazionale di bob e Jacopo Luchini Nazionale paralimpico di snowboard. Conduce Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai. Nel corso della serata saranno premiate, per la I Categoria – Squadre, la Ciclistica San Miniato-Santa Croce (squadra Giovanissimi), l’Etrusca Basket San Miniato (Divisione Regionale 2), la Folgore San Miniato (Serie D maschile) e la Canottieri San Miniato (Squadra Special Olympics).🔗 Leggi su Lanazione.it

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