Durante la notte, è stato annunciato da un rappresentante degli Stati Uniti che un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz sarebbe pronto, segnando una possibile svolta nelle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Tuttavia, i media iraniani hanno riportato un tono più cauto, frenando le aspettative rispetto a questa dichiarazione. La comunicazione arriva dopo un contatto diretto tra Washington e le cancellerie del Medio Oriente, in un momento di alta tensione nella regione.

Un filo diretto tra Washington e le cancellerie del Medio Oriente squarcia la notte diplomatica, lasciando intravedere uno spiraglio nel muro di fuoco che stringe la regione. Donald Trump sceglie il palcoscenico della Casa Bianca per annunciare che i dettagli finali di un’intesa storica con l’ Iran sono ormai sul tavolo della discussione e verranno formalizzati a breve. Le parole del tycoon arrivano al termine di una giornata frenetica, scandita da una fitta rete di contatti ad altissimo livello che ha ridefinito i confini di una crisi che sembrava irreversibile. La svolta matura subito dopo un lungo colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, archiviato dal presidente americano con un laconico ma eloquente: “È andata bene”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran-Usa, Trump annuncia la svolta: «Accordo pronto, riapre lo Stretto di Hormuz» (ma i media iraniani frenano)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

Notizie e thread social correlati

Trump: «Accordo ampiamente negoziato. Lo stretto sarà riaperto». Ma i media di Teheran frenano: «Hormuz rimane sotto controllo dell’Iran» – La direttaDonald Trump ha dichiarato su Truth che l’accordo con l’Iran è stato ampiamente negoziato e che lo stretto di Hormuz sarà riaperto.

USA – Iran, Trump annuncia l’accordo che aprirà lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso da mesi a causa di tensioni tra i due paesi.

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Iran-Usa, Trump: Accordo ad un passo. Ecco l'intesa per chiudere la guerra; Trump annuncia sviluppi positivi nei colloqui con Iran dopo sospensione di un attacco programmato; Media: annuncio accordo Usa-Iran in poche ore e subito in vigore.

Guerra Iran-USA, Trump annuncia passi avanti sull’accordo: Teheran frena sul nucleare e su Hormuz x.com

Iran-Usa, l’inchiesta che smentisce Trump: Usa sorpresi e colpiti reddit

Iran-Usa, Trump annuncia la svolta: Accordo pronto, riapre lo Stretto di Hormuz (ma i media i raniani frenano)Donald Trump annuncia l'intesa imminente con l'Iran dopo il colloquio con Netanyahu. Ma i pasdaran frenano: Solo propaganda. panorama.it

Usa-Iran, trovato l'accordo. Trump: Hormuz verrà riapertoIl presidente Usa Donald Trump afferma che i dettagli dell'accordo con l'Iran saranno annunciati a breve e che lo Stretto di ... iltempo.it