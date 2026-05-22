Una proposta di accordo in nove punti sta circolando tra le parti coinvolte nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. La bozza prevede un cessate il fuoco e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Al momento, le autorità stanno valutando questa proposta, che rappresenta un possibile passo verso una tregua. La discussione tra le parti si svolge in un clima di attenta valutazione delle condizioni e dei dettagli dell’intesa. Non ci sono ancora conferme definitive sulla riuscita dell’accordo.

Nella guerra fra Usa e Iran, la bozza di accordo in nove punti attualmente al vaglio delle parti va considerata una strada per la tregua. E sarà questo cessate il fuoco, se fondato su basi solide, a condurre infine alla pace. La diplomazia in Medio Oriente potrebbe ripartire grazie a questo testo redatto con la mediazione del Governo del Pakistan, che si è detto cautamente ottimista. Tregua Usa-Iran, i punti sul tavolo. Al centro del testo compare come obiettivo immediato il cessate il fuoco totale. Poi si prosegue con la sicurezza navale nello Stretto di Hormuz, la cui chiusura ha fatto esplodere i prezzi dell’energia in mezzo mondo. Qui di seguito i nove punti della bozza di accordo Usa-Iran: cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti di guerra;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Guerra Iran-Usa, bozza d’accordo in 9 punti: cessate il fuoco e Stretto di Hormuz libero

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