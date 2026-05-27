L'Iran ha ricevuto una bozza preliminare dell'accordo di Islamabad, un documento ancora in fase di negoziazione tra Teheran e Washington. L’intesa mira a porre fine alla guerra e a ridurre le tensioni nella regione. La bozza include impegni su questioni di sicurezza e limitazioni militari, anche se i dettagli non sono stati ancora resi pubblici. La negoziazione prosegue tra le parti coinvolte.

L'Iran ha ottenuto una bozza preliminare del cosiddetto "accordo di Islamabad", il memorandum d'intesa ancora in fase di negoziazione tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra e ridurre le tensioni nella regione. Lo riferisce la tv iraniana, precisando che nulla sarebbe stato ancora finalizzato e l'Iran continuerebbe a nutrire una profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti. Tra i punti principali della bozza, Washington si impegnerebbe ad alleggerire le restrizioni sul traffico marittimo iraniano, oltre a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran, anche se i dettagli del possibile ridispiegamento restano ancora vaghi e oggetto di negoziato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Media Iran: c'è la bozza d'intesa. Cosa prevede l'accordo di Islamabad

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accordo Usa-Iran: dal nucleare allo Stretto di Hormuz. Cosa prevede la bozza dell’intesaUna bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran riguarda il nucleare e lo Stretto di Hormuz.

Guerra Usa-Iran, accordo a un passo: pronta la bozza finale, ecco cosa prevedeNelle ultime ore si ipotizza che si stia per arrivare alla definizione di un accordo tra Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento del Pakistan come...

Temi più discussi: Media Usa, 'con Iran c'è accordo di principio, per la firma servirà tempo'; Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Medio Oriente; attacco Usa nel sud dell'Iran, Khamenei minaccia vendetta. Raid di Israele in Libano. Media israeliani: 'Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas'; Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenano.

#Trump frena sull’intesa con l’ #Iran: Non c’è fretta, Hormuz resta chiuso, mentre i negoziati restano incerti. Media parlano di accordo di principio senza ok finale. Teheran accusa gli #USA di ostruzionismo e la fiducia resta bassa. Il petrolio cala sulle attese di x.com

Investitorski ?etvrtak - perché le azioni stanno crollando se la guerra con l'Iran è in pieno svolgimento? reddit

Media Iran: c'è la bozza d'intesa. Cosa prevede l'accordo di IslamabadL'Iran ha ottenuto una bozza preliminare del cosiddetto accordo di Islamabad, il memorandum d'intesa ancora in fase di ... iltempo.it

Media: Iran e Usa vicini a estendere la tregua di 60 giorni. Trump: Accordo entro domani, accetto solo se include la questione dell’uranio. Teheran: Non c’èAlcuni leader della regione del Golfo hanno fatto pressioni sul presidente americano Donald Trump affinché conducesse nuovi raid aerei contro l’Iran in modo da indebolire il regime e riuscire ad avere ... ilfattoquotidiano.it