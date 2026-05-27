Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, un cavaliere ha annunciato improvvisamente di voler lasciare il programma, insieme alla dama con cui stava frequentando. La scena si è svolta nel corso di un confronto acceso tra i protagonisti, con il pubblico presente che ha assistito a un addio inaspettato. Maria De Filippi ha reagito commentando la situazione, senza intervenire direttamente nella decisione dei partecipanti.

È successo davvero di tutto nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Nel pieno di un confronto sempre più acceso al centro studio, un cavaliere ha deciso improvvisamente di lasciare il programma insieme alla dama con cui stava portando avanti una frequentazione. Una scelta che ha sorpreso anche Maria De Filippi, intervenuta duramente mentre lui si dirigeva verso l’uscita. “È ridicolo”, ha sbottato la conduttrice davanti a tutto lo studio, ricordandogli di non essere più bambino: “Alla tua età.”. La tensione è esplosa durante il confronto tra i due protagonisti della puntata. Il cavaliere, visibilmente infastidito dalle parole della dama, decide di alzarsi e abbandonare lo studio senza voler proseguire la discussione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Me ne vado”. L’annuncio a Uomini e Donne e Maria De Filippi non si trattiene: “Sei ridicolo”

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Uomini e Donne, Trono Over - Le domande di Maria De Filippi per Mario

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