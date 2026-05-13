Uomini e Donne Maria De Filippi scopre tutto | Marina nella bufera

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il Trono Over si è acceso con Marina al centro di discussioni e polemiche. La conduttrice ha mostrato di aver scoperto dettagli che hanno coinvolto direttamente la protagonista, portando a confronti e tensioni all’interno dello studio. La scena si è sviluppata tra momenti di scontro e svelamenti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori durante tutta la trasmissione.

Puntata infuocata quella andata in onda oggi di Uomini e Donne. Protagonista assoluta del Trono Over è stata Marina, finita ancora una volta al centro di discussioni e polemiche che hanno acceso lo studio sin dai primi minuti della trasmissione. A dare il via al caos è stata Maria De Filippi, che ha chiamato la dama al centro dello studio per affrontare una questione emersa dietro le quinte e legata a Stefano. Maria De Filippi smaschera Stefano e Marina. La conduttrice ha infatti rivelato di essere venuta a conoscenza di alcuni contatti avvenuti tra Stefano e Marina dopo la chiusura della conoscenza tra il cavaliere e Cristina. Maria ha spiegato che Stefano avrebbe scritto alla dama per mettersi d’accordo in vista della puntata e ballare insieme al centro studio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Uomini e Donne, Trono Over - Una discussione tra Marina ed Elisabetta

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