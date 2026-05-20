Durante la puntata del 20 maggio 2026 di *Uomini e Donne*, Michele ha fatto un commento riguardo a Rosanna Siino che ha provocato immediatamente l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice ha risposto con una replica diretta e senza mezzi termini, attirando l’attenzione del pubblico e del parterre presente in studio. La discussione è stata immediatamente al centro dell’attenzione, suscitando reazioni tra i presenti e gli spettatori che seguivano la trasmissione.

Nella puntata del 20 maggio 2026 di *Uomini e Donne*, un commento di Michele su Rosanna Siino ha spinto Maria De Filippi a intervenire con una replica diretta, molto apprezzata dal pubblico e dal parterre. Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non sono mancati momenti di forte confronto nello studio, con interventi accesi da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino e con Michele al centro delle critiche di tutte le dame, tranne una. Trono Over, Michele al centro delle polemiche Ad aprire la puntata è stato uno dei nuovi protagonisti del parterre maschile del Trono Over, Michele, che continua a dividere lo studio con le sue uscite infelici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maria de Filippi contro Michele: "Fortunata a non averti incontrato"

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