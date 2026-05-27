McTominay non si muove da Napoli | la società è pronta a blindarlo con un ricco aumento!

Da spazionapoli.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scott McTominay sta negoziando il rinnovo con il Napoli, con un accordo che potrebbe durare fino al 2030. La società ha offerto un incremento dello stipendio, portandolo a circa 5 milioni di euro all'anno. L'atleta non ha ancora lasciato Napoli e si attende la conclusione delle trattative per formalizzare il nuovo contratto.

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Scott McTominay tratta il rinnovo con il Napoli su base fino al 2030 con stipendio portato a circa 5 milioni di euro annui. Il centrocampista scozzese ha consolidato il suo ruolo negli azzurri. McTominay, i numeri del rinnovo che il Napoli propone. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società lavora per blindare il calciatore con un contratto allungato fino al 2030 e un incremento economico significativo. L’operazione risponde a una strategia precisa: trattenere i pilastri della squadra mentre la società attende l’ufficialità del nuovo allenatore. McTominay rappresenta uno dei rinforzi estivi più riusciti, arrivato con il compito di elevare la qualità della mediana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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