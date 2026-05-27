McTominay non si muove da Napoli | la società è pronta a blindarlo con un ricco aumento!

Notizia in breve

Scott McTominay sta negoziando il rinnovo con il Napoli, con un accordo che potrebbe durare fino al 2030. La società ha offerto un incremento dello stipendio, portandolo a circa 5 milioni di euro all'anno. L'atleta non ha ancora lasciato Napoli e si attende la conclusione delle trattative per formalizzare il nuovo contratto.