McTominay non si muove da Napoli | la società è pronta a blindarlo con un ricco aumento!
Scott McTominay sta negoziando il rinnovo con il Napoli, con un accordo che potrebbe durare fino al 2030. La società ha offerto un incremento dello stipendio, portandolo a circa 5 milioni di euro all'anno. L'atleta non ha ancora lasciato Napoli e si attende la conclusione delle trattative per formalizzare il nuovo contratto.
Scott McTominay tratta il rinnovo con il Napoli su base fino al 2030 con stipendio portato a circa 5 milioni di euro annui. Il centrocampista scozzese ha consolidato il suo ruolo negli azzurri. McTominay, i numeri del rinnovo che il Napoli propone. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società lavora per blindare il calciatore con un contratto allungato fino al 2030 e un incremento economico significativo. L’operazione risponde a una strategia precisa: trattenere i pilastri della squadra mentre la società attende l’ufficialità del nuovo allenatore. McTominay rappresenta uno dei rinforzi estivi più riusciti, arrivato con il compito di elevare la qualità della mediana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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