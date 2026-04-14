Rinnovo McTominay il Napoli si muove | i dettagli e i tempi dell’accordo

Il Napoli sta lavorando per il rinnovo di contratto di Scott McTominay, attualmente legato alla squadra fino al 2028. La società ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per discutere le modalità del prolungamento. Non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’accordo né i tempi previsti per la firma ufficiale. La trattativa prosegue con l’obiettivo di confermare il centrocampista anche per le stagioni successive.

Scott McTominay verso il rinnovo con il Napoli: la società ha già avviato i contatti con l’entourage dello scozzese per prolungare l’intesa oltre il 2028. McTominay e il Napoli: il rinnovo che scatta adesso. Gli azzurri non attendono oltre. Dopo le prestazioni convincenti del centrocampista scozzese, incluso il gol decisivo nel pareggio contro il Parma, la dirigenza partenopea ha deciso di accelerare sui tempi del rinnovo. Come rivela ‘Il Mattino’, il club ha già comunicato all’entourage di McTominay l’intenzione di prolungare il contratto almeno di un anno, spingendosi fino al 2030 con opzione aperta. La strategia del Napoli è chiara: blindare il giocatore prima dell’estate per evitare incertezze di mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rinnovo McTominay, il Napoli si muove: i dettagli e i tempi dell’accordo Rinnovo Yildiz, pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus. I dettagli dell’accordoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Rinnovo McTominay, le parti hanno già deciso: ecco quando si troverà l’accordo! Napoli-McTominay: pronto il rinnovo! Il club azzurro è intenzionato a rinnovare lo scozzese a vita! Dunque: Scott McTominay a vita a Napoli! - facebook.com facebook Il #Napoli lavora al rinnovo di #McTominay: la situazione x.com