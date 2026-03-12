McTominay verso il rinnovo | Napoli pronto a blindarlo

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Scott McTominay, con l'intenzione di rafforzare la squadra nel prossimo futuro. La società ha manifestato interesse a prolungare l’accordo con il centrocampista, che attualmente è sotto contratto. La trattativa è in corso e l’intenzione è quella di blindare il giocatore, mantenendolo nel club anche nelle prossime stagioni.

Il Napoli vuole costruire il futuro attorno a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, diventato uno dei riferimenti tecnici e carismatici della squadra, è vicino al rinnovo di contratto con il club azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la società è pronta a prolungare l’attuale accordo con un nuovo contratto che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. Gli agenti del giocatore sono attesi in città durante la sosta per le nazionali di fine marzo per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla firma. Il nuovo accordo prevederebbe anche un adeguamento dell’ingaggio, destinato a salire fino a circa cinque milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

