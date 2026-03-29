Dopo la partita contro gli Stati Uniti, il centrocampista americano ha manifestato insoddisfazione riguardo alle maglie quasi identiche usate nella gara contro il Belgio. L’incontro è stato segnato da difficoltà e insoddisfazione tra i giocatori, con McKennie che ha espresso il proprio disappunto nel post partita. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni precise di questa lamentela.

McKennie, il centrocampista americano si è lamentato nel post partita per le maglie praticamente uguali contro il Belgio. Cosa è successo. Il recente confronto amichevole tra Stati Uniti e Belgio si è trasformato in una serata da dimenticare per la selezione a stelle e strisce, travolta da una pesantissima manita. Nonostante l’illusorio vantaggio iniziale firmato da una zampata di Weston McKennie, i Diavoli Rossi hanno rapidamente preso il largo trascinati da un ispirato De Ketelaere, chiudendo la pratica con uno schiacciante 5-2. Tuttavia, oltre al passivo sportivo, a far discutere nel post-partita è stata una singolare problematica cromatica che ha condizionato la fluidità della manovra in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie, la partita con gli Stati Uniti è stata un incubo e non solo per il risultato. L’accaduto e i motivi delle difficoltà

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