Calendario Juve le partite dei bianconeri e delle rivali per la corsa Champions da qui a fine stagione Il confronto nasconde questa verità

Il calendario delle ultime partite della Juventus e delle squadre che competono con loro per la qualificazione alla Champions League è stato pubblicato. La sequenza delle sfide si estende fino alla fine della stagione, coinvolgendo anche le rivali dirette nella corsa ai piazzamenti europei. La programmazione delle gare mostra le partite che le squadre devono affrontare nel prossimo futuro. La sequenza delle partite potrebbe influenzare gli equilibri nella classifica finale.

di Angelo Ciarletta Calendario Juve, le partite dei bianconeri e delle rivali per la corsa Champions da qui al termine della stagione. Vediamole insieme. La Juve blinda il quarto posto e inizia a sognare in grande. La vittoria dell’Inter a Como ha favorito la formazione guidata da Luciano Spalletti, permettendole di restare al quarto posto. Il vantaggio sul quinto posto lariano è ora di due lunghezze, mentre la Roma insegue a 57 punti. ULTIMISSIME JUVE LIVE I risultati dell’ultimo turno aprono scenari inaspettati: il Milan, dopo il KO con l’Udinese, è distante solo tre punti. Con sei partite al termine, la Juve ha il proprio destino nelle mani e punta al sorpasso diretto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus, calendario ricco di insidie per la corsa Champions League. Ecco il percorso dei bianconeri da qui a fine stagionedi Redazione JuventusNews24Juventus, calendario ricco di insidie per la qualificazione alla prossima Champions.

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