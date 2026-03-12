Gigi De Canio ha commentato la sfida tra Udinese e Juventus, sottolineando che i torinesi sono impegnati a mantenere il loro posto in zona Champions. Ha aggiunto che si aspetta un atteggiamento determinato dai friulani, che cercano di ottenere un risultato importante. La partita, quindi, si preannuncia come un'occasione decisiva per entrambe le squadre.

Gigi De Canio ha parlato di Udinese Juventus, concentrandosi sul momento delle due compagini. Vediamo che cosa ha detto. Gigi De Canio, ai microfoni di Il Messaggero Veneto, si è soffermato sulla sfida in programma sabato sera tra Udinese e Juventus. Ecco le sue parole. SULLA PARTITA – « Per cercare di leggerla in anticipo dobbiamo partire dalle premesse e dai rispettivi problemi. L'Udinese ci arriva dopo aver lasciato qualche punto per strada e ha tutto per finire il campionato...

De Canio scalda Udinese Juve: «I torinesi sono lì a giocarsi il posto in zona Champions. Dai friulani mi aspetto questo»

