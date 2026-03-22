Massara a pochi minuti dalla sfida della Roma contro il Lecce si è soffermato sui giallorossi avvisando anche la Juve nella corsa al quarto posto. La Roma si appresta a vivere un pomeriggio di fuoco allo Stadio Olimpico, in quello che molti definiscono il crocevia definitivo della stagione giallorossa. Con il mirino puntato sul quinto posto occupato dalla Juventus, i capitolini sanno di non poter sbagliare contro un Lecce affamato di punti salvezza. Nel clima elettrico del pre-partita, la figura centrale è stata quella del direttore sportivo Massara, che ha fatto il punto della situazione societaria e tecnica ai microfoni della stampa. Le voci su un possibile scossone ai vertici sono state parzialmente placate dalle parole di Massara, il quale ha confermato la solidità del legame con la proprietà americana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Massara avvisa la Juve: «Vogliamo chiudere bene e in crescendo il campionato. Il mister sta lavorando su questo aspetto»

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