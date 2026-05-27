Dieci calciatori dell’Under 17 sono stati raggiunti da daspo dopo una rissa in campo a Castiraga Vidardo. L’episodio ha provocato la frattura della mandibola a un giovane atleta. Il Questore di Lodi ha firmato i provvedimenti, che vietano ai giocatori di partecipare ad attività sportive per un certo periodo. L'episodio si è verificato durante una partita tra squadre giovanili. Nessun dettaglio sulle identità dei coinvolti o sulle dinamiche dell’incidente.

Lodi, 27 maggio 2026 – Mano pesante del Questore di Lodi che ha firmato dieci provvedimenti contro i calciatori della categoria Allievi Under 17 dopo la rissa in campo a Castiraga Vidardo costata la frattura della mandibola a un atleta. Fermato anche un tifoso dell’Amatori per il lancio di birra al PalaCastellotti. Tolleranza zero, dunque, contro la violenza, dentro e fuori dai campi di gioco. I provvedimenti. Il blocco più corposo delle sanzioni, ben dieci Daspo, è il risultato dell’attività della Divisione Anticrimine della Questura, avviata a seguito di una proposta avanzata dall’Arma dei Carabinieri. I fatti contestati risalgono allo scorso 18 aprile e sono avvenuti sul terreno dello stadio di Castiraga Vidardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxirissa nel calcio Under 17 (con mandibola fratturata): scattano 10 daspo

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Rissa tra calciatori minorenni nel Lodigiano: doppia frattura della mandibola per un 17enne

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