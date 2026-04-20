Scoppia una rissa in campo tra calciatori Under 17 nel Lodigiano | un ragazzo in ospedale con la mandibola fratturata

Lo scorso 18 aprile, durante una partita di calcio Under 17 nel Lodigiano, tra le squadre Vidardese e Sangiuliano Cvs, è scoppiata una rissa tra i calciatori. A seguito dell’episodio, un giovane è stato trasportato in ospedale e ha riportato una frattura alla mandibola. La partita si è interrotta e sono stati chiamati i soccorsi, mentre le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti.

Una rissa è scoppiata lo scorso 18 aprile durante la partita di calcio Under 17 tra Vidardese e Sangiuliano Cvs. Un ragazzo è stato colpito con un pugno al volto da un avversario e avrebbe rimediato una doppia frattura alla mandibola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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