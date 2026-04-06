Sondrio donna aggredita a sassate da un congolese | mandibola fratturata

Una donna è stata colpita con dei sassi da un uomo di origine congolese in un'area pubblica della provincia di Sondrio. La vittima ha riportato una doppia frattura alla mandibola, oltre a ferite ed ecchimosi al volto, al capo e a un braccio. È stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sondrio – “Non posso che ringraziare chi ha chiamato il 112 e i soccorsi e la Polizia, per la tempestività con la quale sono intervenuti. Per fortuna l’hanno fermato in tempo, altrimenti oggi saremmo a raccontare una storia ben diversa”. A parlare è il marito della donna che venerdì pomeriggio è stata aggredita e presa a sassate da uno sconosciuto nella zona del ponte di Gombaro. L’uomo, un congolese richiedente asilo, classe 1989, regolare sul territorio nazionale, ora si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, invece, è ricoverata all’ospedale di Sondrio con una doppia frattura alla mandibola, ferite ed ecchimosi al capo, al volto e a un braccio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sondrio, donna aggredita a sassate da un congolese: mandibola fratturata Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassateScene di ordinaria follia oggi pomeriggio a Sondrio dove una donna di circa 50 anni è stata aggredita all'altezza del ponte in località Gombaro. Temi più discussi: Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassate; Non ricorda nulla: è sotto choc la donna aggredita a sassate a Sondrio; Aggredita a sassate: ferita una donna di 54 anni. Fermato il responsabile; Aggredita a sassate senza motivi, il marito: Stava per essere uccisa. Aggredita a sassate: ferita una donna di 54 anni. Fermato il responsabileSONDRIO. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri (3 aprile) a Sondrio, dove una donna di 54 anni è rimasta ferita dopo esser stata colpita da alcune pietre, lanciate da un uomo in evidente stato di al ... ildolomiti.it Aggredita a sassate senza motivi, il marito: Stava per essere uccisaLa donna, ancora sotto choc, verrà operata martedì, per ridurre la doppia frattura alla mandibola. L’aggressore, arrestato, è persona nota: si aggira spesso per il centro di Sondrio con un collo di bo ... ilgiorno.it Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidi facebook