Maxi tamponamento in Carso | coinvolto anche un pulmino per trasporto disabili in sei a Cattinara
Un maxi tamponamento in Carso ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un pulmino per il trasporto disabili. Sei persone, tutte in condizioni non gravi, sono state portate all’ospedale di Cattinara. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma non sono stati segnalati feriti gravi o complicazioni serie. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.
Sei persone non in gravi condizioni sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dopo essere rimaste coinvolte in un maxi tamponamento, avvenuto questa mattina in Carso. Il sinistro, in cui è stato coinvolto anche un pullmino che trasportava persone disabili, si è verificato lungo la strada. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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