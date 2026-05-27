Maxi tamponamento in Carso | coinvolto anche un pulmino per trasporto disabili in sei a Cattinara

Notizia in breve

Un maxi tamponamento in Carso ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un pulmino per il trasporto disabili. Sei persone, tutte in condizioni non gravi, sono state portate all’ospedale di Cattinara. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma non sono stati segnalati feriti gravi o complicazioni serie. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.