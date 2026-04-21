Nuovo pulmino per Il Germoglio Aiuterà nel trasporto disabili

Un nuovo pulmino è stato consegnato al centro “Il Germoglio” a Gualdo Tadino. Si tratta di un Ford Transit da nove posti, appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il veicolo sarà utilizzato per facilitare gli spostamenti dei clienti del centro, offrendo un supporto pratico e funzionale per le esigenze di mobilità. La consegna è avvenuta nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

GUALDO TADINO - C’è un pulmino nuovo di zecca a disposizione del centro “ Il Germoglio “, un Ford Transit da 9 posti, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. A far festa con gli “Amici del Germoglio“, rappresentati da Marcello Guidubaldi e Valentina Pallucca, c’erano il sindaco Massimiliano Presciutti, Fabrizio Stazi, direttore della Fondazione Perugia che ha fornito sostegni economici fondamentali, diversi ragazzi e personale della struttura gestita da Asad con la presidente Liana Cicchi, esponenti di gruppi, aziende ed associazioni sostenitrici, alcune pro loco, l’Ente Giochi de le Porte, i cui tamburini hanno proposto la colonna sonora del clima di festa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo pulmino per Il Germoglio. Aiuterà nel trasporto disabili Notizie correlate Lanciano massi contro il pulmino per il trasporto dei disabili: raid vandalico a BitontoUn pulmino utilizzato quotidianamente per il trasporto degli utenti del centro diurno “Baloo” è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi nel tardo... Il pulmino per i ragazzi disabili rubato e poi trovato danneggiato: domani la consegna del nuovo mezzoInclusione che diventa normalità, relazioni che si trasformano in comunità e sogni che prendono forma concreta: è questo lo spirito del secondo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo pulmino per Il Germoglio. Aiuterà nel trasporto disabili; Gualdo Tadino, nuovo pulmino agli Amici del Germoglio per favorire l’inclusione; Il Circolo Nautico cresce: Ecco il nuovo pulmino; Salmour inaugura il nuovo pulmino da nove posti: un mezzo per tutta la comunità. Nuovo pulmino per Il Germoglio. Aiuterà nel trasporto disabiliGUALDO TADINO - C’è un pulmino nuovo di zecca a disposizione del centro Il Germoglio, un Ford Transit da 9 posti, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. A far festa con gli Amici ... lanazione.it Leoni Sicani, il ruggito della solidarietà: inaugurato il nuovo pulmino per la Serie A2Questa mattina, presso l'impianto Barbera Center di Santa Margherita di Belìce, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo pulmino dei Leoni Sicani, la squadra che sotto la guida di Giuseppe ... lasicilia.it In questa occasione abbiamo anche presentato il nuovo pulmino di Vela Mestre, che permetterà di avvicinare a questo splendido sport anche le persone con disabilità, grazie alle attività di Vela per tutti. x.com Amici Del Germoglio. Michael Bublé · It's a Beautiful Day. Giornata di festa per l’Associazione Amici del Germoglio di Gualdo Tadino, che oggi si è ritrovata presso Piazza Martiri della Libertà per l’inaugurazione e la consegna del nuovo pulmino a 9 posti. Un - facebook.com facebook