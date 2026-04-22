Un pulmino per il trasporto dei disabili donato alla Croce Rossa di Faenza

Il comitato locale della Croce Rossa di Faenza ha ricevuto un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. L'automezzo, del valore di circa 40mila euro, è stato donato alla struttura per migliorare il servizio di assistenza. La consegna si è svolta recentemente, e il veicolo è pronto per essere utilizzato nelle operazioni quotidiane di trasporto.

Il comitato locale della Croce Rossa di Faenza ha ricevuto in dono un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, del valore di circa 40mila euro. Il veicolo entra quindi a far parte della flotta della sezione manfreda della Croce Rossa grazie all’iniziativa di un volontario della stessa associazione, che ha inteso così onorare la memoria della moglie e di due sorelle, storiche amiche di famiglia. La configurazione tecnica del mezzo è stata studiata per ottimizzare l’assistenza ai persone con ridotta mobilità. La caratteristica principale risiede nella presenza di una pedana idraulica esterna che facilita le operazioni di salita e discesa delle carrozzine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un pulmino per il trasporto dei disabili donato alla Croce Rossa di Faenza Notizie correlate Colleferro | Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante “La Noce” da “Car Service” e “Sem Viaggi”. Consegnato alla Cri un pulmino per disabiliCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di Venerdì 17 Aprile, al Ristorante “La Noce” di Segni si è svolto un importante incontro L'articolo... Lampedusa, trasporto assistito per anziani e disabili: la Croce Rossa attiva nuovo servizioTrasporto assistito con mezzi attrezzati e personale formato per garantire accesso a cure, servizi e attività quotidiane L’iniziativa nasce per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Un pulmino per il trasporto dei disabili donato alla Croce Rossa di Faenza; Colleferro | Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante La Noce da Car Service e Sem Viaggi per l’acquisto di un pulmino per disabili; Ennesimo frontale sulla provinciale: coinvolti più veicoli, 6 feriti e strada chiusa; ? Schianto tremendo contro un pulmino sulla Provinciale: ragazzo gravissimo. Un pulmino per il trasporto dei disabili donato alla Croce Rossa di FaenzaIl comitato locale della Croce Rossa di Faenza ha ricevuto in dono un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, del valore di circa 40mila euro. Il veicolo entra quindi a far parte ... ilrestodelcarlino.it Prima Esercitazione Provinciale della Croce Rossa L’esercitazione si è svolta presso i Laghetti di Sant’Anna. L’attività si è basata su 3 simulazioni, suddivise in 3 scenari differenti, con l’obiettivo della ricerca di una persona dispersa. x.com Assemblea Nazionale Croce Rossa Italiana Roma 18 Aprile Anche il Comitato CRI di Verona presente #CroceRossa #RedCross #CriVerona #CroceRossaItaliana #UnItaliaCheAiutare facebook