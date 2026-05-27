Lunedì sera, in via Cesare Battisti all’angolo con Corso Italia, si è scatenata una rissa tra almeno sei ragazzi. La colluttazione si è svolta in strada, creando scompiglio tra i passanti. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma la scena ha attirato l’attenzione di residenti e testimoni. La polizia è intervenuta sul posto per placare gli animi e ricostruire l’accaduto.

Rissa con almeno sei persone coinvolte nella serata di lunedì in via Cesare Battisti all’angolo con Corso Italia. L’episodio, che ha visto intervenire i carabinieri, chiamati da residenti nelle vicinanze, e la polizia locale a supporto, è avvenuto verso le 22 ed è proseguito per oltre un’ora, causando disagi alla circolazione soprattutto per i veicoli provenienti da Savignano e diretti a Vignola (via Cesare Battisti, infatti, è una sorta di percorso obbligato per i veicoli diretti in città). A raccontare l’accaduto è una residente, che ha filmato anche diversi momenti di quanto è accaduto. "Ho sentito urla provenire dalla strada – racconta la residente – e mi sono affacciata al terrazzo, così come hanno fatto diversi altri residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa tra ragazzini, paura a Vignola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Momenti di paura in Cittadella, rissa tra ragazzini al Luna Park: il videoNella serata di domenica 24 maggio, nel parco Cittadella a Parma, si è verificata una rissa tra ragazzini all’interno del Luna Park.

Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetroNelle prime ore di oggi, in una strada di Manerbio, i Carabinieri sono intervenuti dopo numerose chiamate che segnalavano una rissa tra giovani.