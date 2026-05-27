Maxi rissa tra ragazzini paura a Vignola

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sera, in via Cesare Battisti all’angolo con Corso Italia, si è scatenata una rissa tra almeno sei ragazzi. La colluttazione si è svolta in strada, creando scompiglio tra i passanti. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma la scena ha attirato l’attenzione di residenti e testimoni. La polizia è intervenuta sul posto per placare gli animi e ricostruire l’accaduto.

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Rissa con almeno sei persone coinvolte nella serata di lunedì in via Cesare Battisti all’angolo con Corso Italia. L’episodio, che ha visto intervenire i carabinieri, chiamati da residenti nelle vicinanze, e la polizia locale a supporto, è avvenuto verso le 22 ed è proseguito per oltre un’ora, causando disagi alla circolazione soprattutto per i veicoli provenienti da Savignano e diretti a Vignola (via Cesare Battisti, infatti, è una sorta di percorso obbligato per i veicoli diretti in città). A raccontare l’accaduto è una residente, che ha filmato anche diversi momenti di quanto è accaduto. "Ho sentito urla provenire dalla strada – racconta la residente – e mi sono affacciata al terrazzo, così come hanno fatto diversi altri residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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