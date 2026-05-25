Momenti di paura in Cittadella rissa tra ragazzini al Luna Park | il video

Nella serata di domenica 24 maggio, nel parco Cittadella a Parma, si è verificata una rissa tra ragazzini all’interno del Luna Park. Sono state registrate scene di botte, urla e violenza, come mostrano i video diffusi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Botte, urla e violenza nella tarda serata di domenica 24 maggio a Parma. Siamo nel parco Cittadella, all'interno della zona del Luna Park. All'improvviso, per motivi non ancora noti, parte un confronto violento, una vera e propria rissa, tra ragazzini verso le ore 23. Nel video, pubblicato da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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