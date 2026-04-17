Poco prima del tramonto, nei pressi dell’incrocio tra le vie Cairoli e Milazzo, si è verificata una violenta rissa che ha coinvolto persone che hanno lanciato bottiglie di vetro e sassi. La scena ha causato paura tra i passanti e ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La zona è stata poi oggetto di controlli e verifiche.

Bologna, 17 aprile 2026 – Paura in centro storico: poco prima del tramonto, all’incrocio tra le vie Cairoli e Milazzo, è scoppiata una rissa a colpi di cocci di vetro, bottiglie e sassi. Protagonisti della scorribanda, una dozzina di giovani stranieri, tra cui alcuni nordafricani. Tutti fuggiti all’arrivo della polizia, allertata dai residenti e dai passanti che, giovedì nel tardo pomeriggio, stavano passeggiando in zona piazza dei Martiri. Tante persone sono anche uscite dal giardino Fava per capire cosa stesse succedendo. All’improvviso, si sono sentite delle urla e un gruppo di ragazzi (volti noti nella zona di piazza dei Martiri) ha iniziato a rincorrersi lungo via Cairoli, raggiungendo via Milazzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa choc e paura in zona stazione a Bologna: volano bottiglie di vetro e sassi

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