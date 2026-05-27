Due eventi sono in programma lungo la costa: una giornata di pulizia del litorale con studenti delle scuole primarie e un convegno dedicato alle plastiche. I bambini si recheranno in spiaggia con sacchi e volontà per raccogliere rifiuti, mentre il convegno approfondirà il tema della gestione dei rifiuti plastici. Le iniziative mirano a sensibilizzare sulla tutela ambientale e sulla riduzione dell’uso di plastica.

Armati di sacchi e buona volontà per pulire l’ambiente circostante. Due appuntamenti in vista questa settimana, previsti dal progetto microplastiche, raccolta plastiche e monitoraggio realizzato da Isde (medici per l’Ambiente), Il Centro Sub Alto Tirreno, Legambiente, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, del Rotary Club Carrara e Massa. Domattina dalle 9 in poi sulla spiaggia comunale antistante piazza Bad Kissingen, a Marina, una pulizia insieme ai bambini della scuola primaria “Danilo Mosti”, mentre i Sub faranno esplorazione e prelievi dai fondali del mare e del Fiume Frigido. Venerdì alle 17.30 nella sede... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi pulizia del litorale con i bimbi della primaria. Poi convegno sulle plastiche

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